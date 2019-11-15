ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка

Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредитинвест» (город Кизилюрт).

Банк «Кредитинвест», по данным ЦБ, допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Банк «Кредитинвест» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 386 место в банковской системе России.