Под защитой ЧОП колледжа в Благовещенске оказалась еще одна местная школа

Частное охранное предприятие (ЧОП) «Сириус-А», под охраной которого находился Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в котором произошла стрельба, охраняет еще и одну из школ Благовещенска, все необходимые удостоверения их сотрудники имеют, сообщила пресс-секретарь мэра Благовещенска Екатерина Касимова.

Касимова сообщила, что у одной из городских школ заключен с данным ЧОП договор на охрану, «но охранная организация лицензированная, охранники, работающие в школе, имеют все необходимые удостоверения», передает РИА «Новости».

Она уточнила, что «в школе установлены рамки, турникеты, имеется видеонаблюдение и тревожная кнопка».

Между тем представитель министерства образования и науки Амурской области сообщил, что заместитель министра просвещения России Виктор Басюк прибыл в пятницу в Благовещенск после инцидента со стрельбой в Амурском колледже.

Напомним, в четверг студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще троих молодых людей с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Возбуждены уголовные дела по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений», и о ненадлежащей охране здания колледжа. Следователи проверяют систему охраны колледжа.

Следственные органы СК по Амурской области задержали генерального директора частной охранной организации «Сириус-А», сотрудник которого допустил стрелка в учебное заведение.

Тем временем в учебных заведениях Приамурья усилили меры безопасности, ужесточен пропускной режим.