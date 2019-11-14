Путин решил позвать на саммит БРИКС страны СНГ и ЕАЭС

На саммит БРИКС в Россию в 2020 году будут приглашены страны СНГ и ЕврАзЭС, заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что страны БРИКС не форсируют события и не превращают союз в закрытый. По мнению Путина, роль этого объединения будет возрастать, передает РИА «Новости».

До этого президент России рассказал, что саммит БРИКС в следующем году пройдет под девизом «партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития».

Он также призвал страны этого союза (Россию, Бразилию, Китай, Индию и ЮАР) брать на себя лидирующую роль в ООН.

Россия примет саммит БРИКС летом 2020 год