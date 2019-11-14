Американские самолеты попытались установить слежку за российскими подлодками

Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon совершили очередные многочасовые полеты над Норвежским морем в районе крупных учений российского подводного флота, следует из мониторинговых данных авиационных ресурсов.

В операции задействованы три американских морских разведчика, которые вылетели с базы в Исландии и курсировали в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. На этой линии размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS, передает «Интерфакс».

Подобные полеты самолеты НАТО проводят над Норвежским морем почти каждый день с начала учений российских подлодок.

В конце октября в Норвегии заявили, что российские подлодки Северного флота провели крупнейшую со времен холодной войны «подводную спецоперацию». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД