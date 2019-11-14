Уроки пенсионной грамотности стартовали в России

Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) проводят для старшеклассников и студентов уроки, на которых рассказывается об основах пенсионной системы.

На уроках учащимся рассказывают об основах пенсионной системы, о правилах создания трудовой биографии, дающей право на государственное пенсионное обеспечение с ее первого дня, о факторах, влияющих на размер будущей пенсии, а также знакомят с организацией работы и возможностями получения услуг ПФР в электронном виде и нововведениями (например, ЭТК – электронная трудовая книжка), рассказывают о волонтерских инициативах фонда, говорится в сообщении на сайте ПФР.

По словам председателя правления ПФР Антона Дроздова, фонд уже девять лет готовит разъяснительные материалы по пенсионной системе России для молодежи. За это время, добавил он, порядка 6 млн школьников прослушали специальные уроки ПФР по пенсионной грамотности.

«Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах по экономике или обществознанию был введен элемент пенсионного страхования, чтобы он подробно объяснялся. Это повысит интерес к системе, и молодые люди, которые выходят на работу, будут сразу задавать правильные вопросы», – сказал Дроздов.

Факультативные занятия проходят в интерактивном режиме с использованием сайта «Школьникам о пенсии» и учебника «Все о будущей пенсии», которые специально разработаны ПФР для молодежи.

Отмечается: несмотря на то, что до пенсии еще далеко, школьники и студенты с интересом включаются в игру и с помощью симулятора «Жизнь и пенсия» пробуют смоделировать свое будущее, и понять, как различные жизненные траектории, этапы карьеры повлияют на будущую пенсию.

Программа ПФР по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. Сайт и учебник ПФР обновляются ежегодно.

В 2019 году тираж издания составил более 900 тыс. Учебник содержит ответы на важные вопросы: что значит быть участником системы обязательного пенсионного страхования, что такое СНИЛС и страховые взносы, как рассчитывается пенсия, какой минимальный стаж необходим для назначения пенсии и многие другие.

Кроме того, в учебник включены наглядные примеры различных факторов и жизненных ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им, больше, чем кому-либо, предстоит формировать свою пенсию по новым правилам. В конце учебника – занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.

Отделения Пенсионного фонда также проводят дни открытых дверей, знакомят школьников и студентов с особенностями функционирования пенсионной системы России, с работой Пенсионного фонда, электронными сервисами и услугами ПФР.

Просветительский проект Пенсионного фонда России по формированию у молодого поколения пенсионной культуры и ответственного отношения к своей будущей пенсии охватит все субъекты России и продлится до конца 2019 года.

Ранее глава ПФР заявил о росте пенсий в ближайшие три года.

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