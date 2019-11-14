Уроки пенсионной грамотности стартовали в России

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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Зачем Коломойский пугает Америку разворотом Украины к России

Игорь Коломойский в кабинете президента Владимира ЗеленскогоФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого считают теневым главой Украины, заявил: Киеву надо улучшать отношения с Москвой. Он считает, что США заставляют его страну воевать с Россией, при этом не давая Украине на это денег. Олигарх уже делал такие заявления. Но сейчас они прозвучали в интервью The New York Times. Сигнал, посланный американской публике, понятен. Но стоит ли реагировать России? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кто и как нам рассказывает «правду»

Андрей Бабицкий, журналист
Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени» - дочке американской пропагандистской машины под названием «Радио Свобода». Подробности...
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Должны ли танкисты командовать флотом и авиацией

Александр Тимохин, журналист
В нашей стране была сделана попытка «родиться обратно» и де-факто «вернуть» военное управление в поздние двадцатые годы ХХ века. В итоге подчиненность авиации и моряков командующим из пехоты и танковых войск ни к чему хорошему не привела. Подробности...
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Забудьте про Кёнигсберг

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

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          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              Уроки пенсионной грамотности стартовали в России

              14 ноября 2019, 12:07

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) проводят для старшеклассников и студентов уроки, на которых рассказывается об основах пенсионной системы.

              На уроках учащимся рассказывают об основах пенсионной системы, о правилах создания трудовой биографии, дающей право на государственное пенсионное обеспечение с ее первого дня, о факторах, влияющих на размер будущей пенсии, а также знакомят с организацией работы и возможностями получения услуг ПФР в электронном виде и нововведениями (например, ЭТК – электронная трудовая книжка), рассказывают о волонтерских инициативах фонда, говорится в сообщении на сайте ПФР.

              По словам председателя правления ПФР Антона Дроздова, фонд уже девять лет готовит разъяснительные материалы по пенсионной системе России для молодежи. За это время, добавил он, порядка 6 млн школьников прослушали специальные уроки ПФР по пенсионной грамотности.

              «Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах по экономике  или обществознанию был введен элемент пенсионного страхования, чтобы он подробно объяснялся. Это повысит интерес к системе, и молодые люди, которые выходят на работу, будут сразу задавать правильные вопросы», – сказал Дроздов.

              Факультативные занятия проходят в интерактивном режиме с использованием сайта «Школьникам о пенсии» и учебника «Все о будущей пенсии», которые специально разработаны ПФР для молодежи.

              Отмечается: несмотря на то, что до пенсии еще далеко, школьники и студенты с интересом включаются в игру и с помощью симулятора «Жизнь и пенсия» пробуют смоделировать свое будущее, и понять, как различные жизненные траектории, этапы карьеры повлияют на будущую пенсию.

              Программа ПФР по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. Сайт и учебник ПФР обновляются ежегодно.

              В 2019 году тираж издания составил более 900 тыс. Учебник содержит ответы на важные вопросы: что значит быть участником системы обязательного пенсионного страхования, что такое СНИЛС и страховые взносы, как рассчитывается пенсия, какой минимальный стаж необходим для назначения пенсии и многие другие.

              Кроме того, в учебник включены наглядные примеры различных факторов и жизненных ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им, больше, чем кому-либо, предстоит формировать свою пенсию по новым правилам. В конце учебника – занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.

              Отделения Пенсионного фонда также проводят дни открытых дверей, знакомят школьников и студентов с особенностями функционирования пенсионной системы России, с работой Пенсионного фонда, электронными сервисами и услугами ПФР. 

              Просветительский проект Пенсионного фонда России по формированию у молодого поколения пенсионной культуры и ответственного отношения к своей будущей пенсии охватит все субъекты России и продлится до конца 2019 года.

              Ранее глава ПФР заявил о росте пенсий в ближайшие три года.

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