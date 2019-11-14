Назван простой способ избавиться от депрессии

Йога и дыхательные упражнения помогут за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги. К такому выводы пришли ученые из школы медицины Бостонского университета.

Специалисты выяснили, что при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства необходимо заниматься йогой, передает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые наблюдали за состоянием 30 человек более трех месяцев. Спустя месяц пациенты стали значительно спокойнее, у них улучшилось качество сна. Кроме того, физическое истощение и тревога стали менее выражены.

«Благодаря научно обоснованным данным больше людей начнут заниматься йогой для улучшения здоровья и самочувствия», – заявила нейробиолог Мариса Сильвери.

Ранее член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя сообщение о падении женщины с двумя детьми из окна на востоке Москвы, назвала тех, кто мог бы помочь женщинам в постродовой депрессии.