Пушкина рассказала, как помочь женщинам в постродовой депрессии

Депутат Государственной думы, член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя сообщение о падении женщины с двумя детьми из окна на востоке Москвы, назвала тех, кто мог бы помочь женщинам в постродовой депрессии.

По предварительной информации, погибшая Людмила Соколова страдала постродовой депрессией. Как рассказал ее супруг, весной после рождения дочери женщину стали посещать мысли о смерти.

Пушкина высказала предположение, что в ситуациях, когда матери не могут справиться с грузом проблем, им могли бы помогать медики роддомов и женских консультаций.

«В 21 веке даже школьник должен понимать, что происходит с мамой, с ее здоровьем и настроением после того, как она принесла в дом братика или сестренку. Со школьной скамьи дети должны начать разбираться в понятии «ответственное родительство». Кто бы мог эти факультативные занятия проводить? Скорее всего, врачи-гинекологи и психологи. Получив полезную информацию в детстве, осознав всю ее важность, дети точно не смогут тотально игнорировать «школы молодых родителей». И, конечно же, женские консультации, далее – специалисты перинатальных центров, роддомов должны активнее и неформально просвещать и доносить необходимую информацию в разных форматах не только до молодой мамочки, а до всех близких в ее окружении. Другого пути нет. Только просвещение! Режет слух «секс-просвет»? Назовите эту дисциплину «урок социальной гигиены», – заявила «Ридусу» Пушкина.

Вместе с тем врач-психиатр, генеральный директор «Научного центра персонализированной психиатрии» Надежда Соловьева подвергла сомнению сообщения о постродовой депрессии женщины. По ее словам, этот диагноз маловероятен, поскольку после рождения последнего ребенка Соколовой прошло девять месяцев.

«Возможно, это было проявлением шизофрении или другого процессуального расстройства. У женщины могли быть галлюцинации», – считает Соловьева.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на гибель женщины с ребенком в Москве.

В понедельник утром женщина и двое детей выпали с девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы, один ребенок выжил. Перед гибелью женщина оставила предсмертную записку. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».