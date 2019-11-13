Глава СК передал дело о смерти девочки в «Артеке» в центральный аппарат ведомства

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о гибели в детском центре «Артек» 15-летней девочки в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, передано в центральный аппарат ведомства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России», – сказала Петренко ТАСС.

Глава СК поставил ход расследования дела о смерти несовершеннолетней на контроль. Он потребовал провести экспертизы для выяснения причины ее смерти, а также поручил истребовать документацию, касающуюся здоровья подростка.

Напомним, девочка из Махачкалы, отдыхавшая в детском центре «Артек» в Крыму, была найдена мертвой; по предварительным данным, вечером во вторник школьница легла спать, а утром в среду была уже мертва.

Ранее 12 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в больнице 12-летнего мальчика, который приехал из Санкт-Петербурга на отдых в «Артек».