Россиянам пообещали «зимнее бабье лето»

Синоптики пообещали жителям Центральной России «зимнее бабье лето» вместо морозов, которые характерны для поздней осени.

«Виновником экстремального потепления стал субтропический антициклон. В ближайшие дни этот очаг высокого давления станет расширяться дальше на север, преграждая атлантическим циклонам дорогу на Русскую равнину. А потоки на его периферии продолжат нести в Россию хорошо прогревшиеся воздушные массы», – сообщают «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, в Москве в ближайшие дни осадков не ожидается, температура днем составит +5...+7 градусов. Немного прохладнее в столице станет лишь в воскресенье.

Предполагается, что нетипичная для поздней осени погода продержится до середины следующей недели, а затем ожидается мощное арктическое вторжение, из-за чего температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы.

Однако в конце ноября – начале декабря температура в центральных регионах России войдет в рамки климата. При этом синоптики не исключают, что после россиян ожидает довольно существенное потепление.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании.

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