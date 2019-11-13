Минобороны решило совместить форум «Армия» и Армейские игры

Военно-технический форум «Армия» в 2020 году будет проходить одновременно с Армейскими международными играми, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«В августе следующего года проведем шестой международный военно-технический форум «Армия». Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании оргкомитета форума.

По словам министра, такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч.

«Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности», – сказал глава Минобороны.

По словам Шойгу, результаты юбилейного, пятого форума, который прошел в это году, по всем показателям превзошли предыдущие.

«Конгрессно-выставочный центр «Патриот» принял более 1,3 тыс. предприятий и организаций, представивших свыше 27 тыс. образцов родукции военного и двойного назначения», – отметил Шойгу.

Форум «Армия-2020» пройдет 23-29 августа в подмосковной Кубинке.

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