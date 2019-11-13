В продаже в Госдуме нашли книгу историка Соколова

Книга историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, продается в книжном киоске Госдумы.

Книга называется «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа» и посвящена событиям 1799 – 1805 годов, передает РИА «Новости».

На обложке указано, что предисловие к ней написал Дмитрий Пучков, известный под творческим псевдонимом Goblin. Стоимость книги – 1,3 тыс. рублей.

Напомним, по версии следствия, историк Олег Соколов застрелил Ещенко в ходе ссоры, после чего расчленил труп и решил выбросить останки в реку.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему трагедия привлекла внимание российских либералов.