Экологи заявили о вреде бумажных пакетов

Бумажные пакеты не могут заменить пластиковые, так как при их производстве выбрасывается больше вредных веществ и парниковых газов, чем при производстве пластика, заявил эксперт программы российского отделения Greenpeace «Ноль отходов» Дмитрий Нестеров.

«Мы предлагаем отказаться от одноразовых вещей, бумажных пакетов в том числе. При производстве бумажного пакета на 70% больше вредных выбросов в атмосферу, углеродный след в три раза больше и в 50 раз больше загрязняющих веществ в водоемы. При разложении они тоже не так безобидны. Оптимальный вариант, если использовать пакеты, как переходную меру, то только с добавлением вторички и развитием раздельного сбора. К сожалению, в России не производят бумажные пакеты с добавлением вторичного сырья», – передает РИА «Новости» слова Нестерова.

Он добавил, что у людей есть заблуждение, что бумага экологичнее пластика, но в случае одноразовой продукции это не так.

«Также мы против одноразовой упаковки из бумаги и биополимеров. Самый простой способ, чтобы мусор не появлялся – это не допускать его производства», – сообщил Нестеров.

Он рассказал также о вреде окурков сигарет.

«Окурки, в основном, производятся с фильтрами, которые содержат ацетат целлюлозы. Это, с одной стороны, волокно от макулатуры, с другой стороны, в нем содержится пластик. Какая-то часть окурка разлагается, но довольно много превращается в микропластик и загрязняет окружающую среду», – сказал Нестеров.

По мнению эксперта, решить проблему с окурками может введение ответственности производителя сигарет за производимые отходы. Деньги, которые будут заложены в расширенную ответственность производителя, можно будет направить на сбор и утилизацию окурков.

Напомним, в октябре сообщалось, что Роспотребнадзор занимается разработкой проекта закона, который предусматривает сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.