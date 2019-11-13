Сенатор объяснил желание украинцев переезжать в Крым на ПМЖ

«В Крыму нормальное отношение к гражданам Украины, в Крыму высокий экономический рост. Очевидно, что люди бегут с Украины от тяжелой жизни», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Так он отреагировал на данные статистики о том, что за пять лет в Крым на ПМЖ переехали десятки тысяч украинцев.

«Люди едут в Крым, потому что там спокойно, в Крыму – мир», – сказал член Совета Федерации Сергей Цеков, избранный от Крыма. По оценке сенатора, большинство рядовых украинцев считают Россию дружественным государством. «Те, кто ездит в Крым, видят, что у нас происходит, и потом говорят о своих впечатлениях другим. Это цифра очень хорошая. То, что перебираются на постоянное место жительства, и то, что едут на время отдыхать в Крым, показывает истинное отношение граждан Украины. Здесь и речи нет о вражде между русскими и украинцами. Украинцы, проживающие в Крыму – отдельная официально признанная национальная группа», – подчеркнул крымский сенатор.

Цеков также считает, что рядовые украинцы понимают истинные причины расставания полуострова с Украиной. «Воссоединение Крыма с Россией – прежде всего, воля крымчан», – сказал политик.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что за последние пять лет на полуостров на постоянное жительство прибыло 170 тыс. человек. «Из них более 50 тыс. приехало с Украины. Уехало из Крыма на Украину 7 тыс. и 80 тыс. уехало в другие регионы России», – сказал Константинов. Глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос итальянской газеты «La Stampa», также сообщил, что на постоянное проживание в Крым больше украинцев приезжает, чем уезжает. «Здесь динамика очевидна. Многие граждане Украины имеют здесь родственников, друзей, недвижимость, которой ничего не угрожает», – пояснил Аксенов.

Крымский политолог Владимир Джаралла пояснил, что подавляющее большинство граждан Украины, которые перебрались на полуостров, – это бывшие жители Донецка и Луганска. «Это те, кого бы мы назвали обеспеченными людьми. Они потеряли все. Для них Крым – тихая гавань, в которой они пытаются построить жизнь заново», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Также Крым привлекает чиновников, которые находились у власти на материковой Украине до 2014 года и еще надеются однажды вернуться. На полуострове у них есть и недвижимость, и другие «материальные возможности для поддержания уровня жизни». «Они ждут перемен на Украине, держат руку на пульсе», – отмечает Джаралла.

По его мнению, определение Крыма как «оккупированной территории» существует исключительно в пропаганде, а на самом деле украинцы четко понимают, что полуостров перешел под российскую юрисдикцию по желанию подавляющего большинства самих крымчан. «Крым и Россия – это навсегда. На уровне массового сознания существует понимание ситуации», – заверил собеседник.

Он указал на то, что с 2014 года в Крыму прошли гигантские преобразования, что особенно заметно «по сравнению с инфраструктурой Украины, которая по-прежнему приходит в упадок».

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