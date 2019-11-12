Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве «по вине водителя»

На Аминьевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием беспилотного автомобиля, который тестируют специалисты компании «Яндекс». Авария произошла по вине водителя, который находился в беспилотнике, сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня утром в районе Аминьевского шоссе произошло ДТП по вине водителя, находившегося за рулем беспилотного автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании», – передает ТАСС сообщение «Яндекса».

Пресс-служба отмечает, что за два года тестирования уже были единичные случаи ДТП с беспилотниками «Яндекса», но они происходили по вине других водителей. В частности, в июне прошлого года на Трубецкой улице в Москве беспилотный автомобиль притормозил перед пешеходным переходом, а водитель, ехавший за ним, на стал этого делать и врезался в машину сзади.

В соответствии с постановлением правительства по тестированию беспилотников, каждый автомобиль застрахован на 10 млн рублей.

Сейчас в Москве тестируется 69 беспилотных машин «Яндекса», до конца года их число увеличится до более сотни. Пока во всех машинах присутствует «водитель-инженер».

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Москве в июне.

В октябре премьер Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным изменить правила дорожного движения, чтобы беспилотные автомобили могли ездить по дорогам без водителей.