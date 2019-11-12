ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Взгляд
12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
Разделы

Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
Перейти а раздел…

Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
Перейти а раздел…

Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
Перейти а раздел…

Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Испания подложила под Европу очередную мину

Никита Коваленко, политический обозреватель
В первой экономике Европы скоро смена власти, вторая зависла в процессе Брексита, третью сотрясают протесты «Желтых жилетов», четвертая почти ежегодно меняет правительства, а пятую теперь вот раздирает не только сепаратизм, но и кризис власти. Подробности...

Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    Знаменитые дома, которые можно арендовать

    В Боливии победила «цветная революция»

    Как менялась дорога из Петербурга в Москву

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
      Подробности...

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минюст США подтвердил экстрадицию Буркова
              Россия оценила призыв США о введении в Донбасс нацгвардии УкраиныГлава парламента Молдавии назвала вотум недоверия правительству импровизациейОнищенко сравнил действия Google с доступом к ядерному оружиюЕкатерина Андреева сравнила свои доходы с зарплатой Малахова
              Главе Пентагона ответил журналистам коротким русским словомСША начали оценку возможностей России в космической войнеСавченко призвала Зеленского «не быть лохом»Школьников в Рязани начали тестировать на наркотики
              Российское «судно-шпион» заметили у Северной АмерикиСбившая в Балашихе «пьяного мальчика» водитель вышла на свободуРоссийскую подлодку обнаружили у берегов Израиля«Аэрофлот» наказал пассажира за толстого кота

              Главная тема


              Украину утопит лавина предательства

              «недостатки системы»


              Макрон заявил о первом не связанном с войнами беспрецедентном кризисе

              обновление парка


              «Русские витязи» получили новейшие истребители

              смена курса


              В США собрались сокращать добычу нефти и газа

              Видео

              потеря власти


              Три сценария жизни свергнутых правителей

              «братья-раскольники»


              Греция нанесла очередной удар по русскому православию

              антироссийская пропаганда


              Из основателя «Белых касок» будут делать нового Скрипаля

              десятки уголовных дел


              С космодрома Восточный воровали в режиме секретности

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Задушевные беседы


              Святослав Шевченко: Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

              Добиться уважения


              Александр Малькевич: Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

              Уникальные протесты


              Андрей Манчук: Арабская весна может грянуть и в ноябре

              на ваш взгляд


              Допустимо ли публичное кормление грудью?

              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              12 ноября 2019, 19:49

              Версия для печати

              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.

              Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В пятерку лучших региональных управленческих практик с 28 октября по 10 ноября попали следующие проекты: «Компенсационные выплаты вместо земельного участка», Ямало-Ненецкий автономный округ, «Компенсация семьям за ненаправление ребенка в детский сад», Ленинградская область, «Медконсультации по видеосвязи», Сахалинская область, «Скидка на проезд в «Ласточке» для льготных категорий граждан», Ленинградская область, «Голосование за городские сервисы», Красноярский край.

              В ЯНАО реализуется проект «Компенсационные выплаты вместо земельного участка». По решению губернатора региона Дмитрия Артюхова вместо земельного участка семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется возможность получить компенсационные выплаты. Многодетная семья, стоящая в очереди для получения участка под ИЖС и не состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может получить социальную выплату в размере 464 тыс. 500 рублей. Семья, стоящая в очереди для получения земельного участка под ИЖС и при этом состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может получить максимальную альтернативную выплату, которая составляет порядка 1 млн 600 тысяч рублей. Многодетная семья, стоящая в очереди на получение земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства, может получить выплату в размере 100 тыс. рублей. При этом встать на очередь на получение субсидии для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства могут все желающие многодетные семьи ЯНАО. Кроме того, если многодетная семья решит использовать любую из вышеперечисленных выплат вместе с материнским (семейным) капиталом для приобретения жилого помещения, то альтернативная выплата будет рассчитываться с коэффициентом 1,1%. Таким образом, при вложении средств в покупку недвижимости размер альтернативной выплаты автоматически увеличивается.

              «Компенсационные выплаты вместо получения земельного участка для многодетных семей – правильное расширение возможности выбора. То, что помощь многодетным нужна, не вызывает сомнения. В первую очередь нужна помощь с решением жилищного вопроса. Помощью может быть не только получение земли для ИЖС, но и помощь в покупке большей квартиры. Власть сумела найти такое решение и создать выбор», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              В Ленинградской области реализуется проект «Компенсация семьям за ненаправление ребенка в детский сад». Губернатор области Александр Дрозденко в своем Instagram cообщил о том, что подписал постановление о компенсациях семьям, чьи дети от 1,5 до 7 лет не получили направление в детский сад. Компенсация 9,5 тысяч рубл. ежемесячно. Условия получения: прописка вместе с ребенком в Ленинградской области, оформление в электронной очереди и уровень дохода семьи. В бюджете 2020 предусмотрен на эту выплату почти 1 млрд рублей. Компенсация будет выплачиваться с 1 января 2020 и будет действовать до ликвидации очереди, что актуально для районов новостроек.

              «Мера направлена на ликвидацию социальной несправедливости. Граждане вправе ожидать от государства обеспечения местами в детских садах, и очереди сегодня все чаще выглядят чем-то чрезмерно вызывающим. Население задачи по демографической политике выполняет, а потом встает в очереди, что является не самой адекватной ситуацией. Решение губернатора Ленинградской области достаточно смелое, но показывает готовность власти прилагать сверхусилия для решения застарелых проблем, а не исключать их из поля зрения», – заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              Сахалин первым в России запустил медконсультации по видеосвязи. По поручению губернатора Валерия Лимаренко новая медицинская услуга заработала во всех поликлиниках региона 1 ноября. Получить онлайнконсультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта. К услугам специалистов с материка будут прибегать при нехватке талонов на прием к местным врачам. Жителей районов Сахалина по видеосвязи будут консультировать специалисты из областного центра. Поликлиники региона с помощью широкополосного интернета будут взаимодействовать с крупнейшими учреждениями здравоохранения – областной клинической больницей, областной детской больницей, онкодиспансером, больницей имени Ф.С. Анкудинова и консультативно-диагностическим центром. Более того, пациентам станут доступны бесплатные онлайн-консультации более 20 высококвалифицированных специалистов, докторов медицинских наук из Москвы. К такой возможности будут прибегать при ситуациях, когда островным медикам не будет хватать квалификации и опыта. Первые онлайн-консультации в тестовом режиме прошли в четвертой поликлинике Южно-Сахалинска. Их посетили пациенты, которым требовалась помощь специалистов самого высокого уровня.

              «Инициатива – пример внедрения цифровых технологий дистанционной медицины. Такой подход к организации медицинских консультаций актуален в регионах, удаленных от крупных специализированных медицинских центров или с низкой плотностью населения (далеко добираться до первичного помощи и профильного специалиста). Затраты на инициативу не выходят за пределы общих затрат на организацию медицинского обеспечения в регионе. Инициатива востребована в регионах, где остро ощущается нехватка специалистов различного профиля», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              На своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также поделился с жителями региона планами на развитие скоростных пригородных поездов «Ласточка». Глава региона отметил, что с 1 ноября цена билета для льготных категорий граждан составит 10% от полной стоимости. Остальную часть стоимости проезда компенсирует областной бюджет. Также с 2020 будет унифицирован льготный проездной документ, «чтобы люди могли обходиться без дополнительных справок и волокиты».

              «Практика повышает социальную мобильность, что, в свою очередь, улучшает социальное самочувствие людей. Социальная изоляция для уязвимых социальных групп – это серьезная проблема и угроза, с ней нужно бороться максимально», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

              В Краснодарском крае реализуется проект «Голосование за городские сервисы». С 5 по 13 ноября жителям Красноярска предлагают проголосовать за городские сервисы, которые необходимы в пешеходных зонах Центрального района. На выбор предлагается: зона Wi-Fi, сцена для уличных артистов, уличные диваны, спортивный уголок, детская площадка, арт-объекты, уличные кафе. Результаты опроса будут переданы на рассмотрение в мэрию, а сервисы, набравшие наибольшее количество голосов, станут доступными для жителей города.

              «В Красноярске нашли решение, включающее население в решение вопросов благоустройства. Сейчас Красноярск получил мощный импульс в развитии города в связи с проведением Универсиады. Хорошо, что власть решила не просто сохранить этот импульс, но и находит новые способы наращивания такой работы», – прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............