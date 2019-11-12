ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В пятерку лучших региональных управленческих практик с 28 октября по 10 ноября попали следующие проекты: «Компенсационные выплаты вместо земельного участка», Ямало-Ненецкий автономный округ, «Компенсация семьям за ненаправление ребенка в детский сад», Ленинградская область, «Медконсультации по видеосвязи», Сахалинская область, «Скидка на проезд в «Ласточке» для льготных категорий граждан», Ленинградская область, «Голосование за городские сервисы», Красноярский край.

В ЯНАО реализуется проект «Компенсационные выплаты вместо земельного участка». По решению губернатора региона Дмитрия Артюхова вместо земельного участка семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется возможность получить компенсационные выплаты. Многодетная семья, стоящая в очереди для получения участка под ИЖС и не состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может получить социальную выплату в размере 464 тыс. 500 рублей. Семья, стоящая в очереди для получения земельного участка под ИЖС и при этом состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может получить максимальную альтернативную выплату, которая составляет порядка 1 млн 600 тысяч рублей. Многодетная семья, стоящая в очереди на получение земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства, может получить выплату в размере 100 тыс. рублей. При этом встать на очередь на получение субсидии для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства могут все желающие многодетные семьи ЯНАО. Кроме того, если многодетная семья решит использовать любую из вышеперечисленных выплат вместе с материнским (семейным) капиталом для приобретения жилого помещения, то альтернативная выплата будет рассчитываться с коэффициентом 1,1%. Таким образом, при вложении средств в покупку недвижимости размер альтернативной выплаты автоматически увеличивается.

«Компенсационные выплаты вместо получения земельного участка для многодетных семей – правильное расширение возможности выбора. То, что помощь многодетным нужна, не вызывает сомнения. В первую очередь нужна помощь с решением жилищного вопроса. Помощью может быть не только получение земли для ИЖС, но и помощь в покупке большей квартиры. Власть сумела найти такое решение и создать выбор», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В Ленинградской области реализуется проект «Компенсация семьям за ненаправление ребенка в детский сад». Губернатор области Александр Дрозденко в своем Instagram cообщил о том, что подписал постановление о компенсациях семьям, чьи дети от 1,5 до 7 лет не получили направление в детский сад. Компенсация 9,5 тысяч рубл. ежемесячно. Условия получения: прописка вместе с ребенком в Ленинградской области, оформление в электронной очереди и уровень дохода семьи. В бюджете 2020 предусмотрен на эту выплату почти 1 млрд рублей. Компенсация будет выплачиваться с 1 января 2020 и будет действовать до ликвидации очереди, что актуально для районов новостроек.

«Мера направлена на ликвидацию социальной несправедливости. Граждане вправе ожидать от государства обеспечения местами в детских садах, и очереди сегодня все чаще выглядят чем-то чрезмерно вызывающим. Население задачи по демографической политике выполняет, а потом встает в очереди, что является не самой адекватной ситуацией. Решение губернатора Ленинградской области достаточно смелое, но показывает готовность власти прилагать сверхусилия для решения застарелых проблем, а не исключать их из поля зрения», – заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Сахалин первым в России запустил медконсультации по видеосвязи. По поручению губернатора Валерия Лимаренко новая медицинская услуга заработала во всех поликлиниках региона 1 ноября. Получить онлайнконсультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта. К услугам специалистов с материка будут прибегать при нехватке талонов на прием к местным врачам. Жителей районов Сахалина по видеосвязи будут консультировать специалисты из областного центра. Поликлиники региона с помощью широкополосного интернета будут взаимодействовать с крупнейшими учреждениями здравоохранения – областной клинической больницей, областной детской больницей, онкодиспансером, больницей имени Ф.С. Анкудинова и консультативно-диагностическим центром. Более того, пациентам станут доступны бесплатные онлайн-консультации более 20 высококвалифицированных специалистов, докторов медицинских наук из Москвы. К такой возможности будут прибегать при ситуациях, когда островным медикам не будет хватать квалификации и опыта. Первые онлайн-консультации в тестовом режиме прошли в четвертой поликлинике Южно-Сахалинска. Их посетили пациенты, которым требовалась помощь специалистов самого высокого уровня.

«Инициатива – пример внедрения цифровых технологий дистанционной медицины. Такой подход к организации медицинских консультаций актуален в регионах, удаленных от крупных специализированных медицинских центров или с низкой плотностью населения (далеко добираться до первичного помощи и профильного специалиста). Затраты на инициативу не выходят за пределы общих затрат на организацию медицинского обеспечения в регионе. Инициатива востребована в регионах, где остро ощущается нехватка специалистов различного профиля», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

На своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также поделился с жителями региона планами на развитие скоростных пригородных поездов «Ласточка». Глава региона отметил, что с 1 ноября цена билета для льготных категорий граждан составит 10% от полной стоимости. Остальную часть стоимости проезда компенсирует областной бюджет. Также с 2020 будет унифицирован льготный проездной документ, «чтобы люди могли обходиться без дополнительных справок и волокиты».

«Практика повышает социальную мобильность, что, в свою очередь, улучшает социальное самочувствие людей. Социальная изоляция для уязвимых социальных групп – это серьезная проблема и угроза, с ней нужно бороться максимально», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В Краснодарском крае реализуется проект «Голосование за городские сервисы». С 5 по 13 ноября жителям Красноярска предлагают проголосовать за городские сервисы, которые необходимы в пешеходных зонах Центрального района. На выбор предлагается: зона Wi-Fi, сцена для уличных артистов, уличные диваны, спортивный уголок, детская площадка, арт-объекты, уличные кафе. Результаты опроса будут переданы на рассмотрение в мэрию, а сервисы, набравшие наибольшее количество голосов, станут доступными для жителей города.

«В Красноярске нашли решение, включающее население в решение вопросов благоустройства. Сейчас Красноярск получил мощный импульс в развитии города в связи с проведением Универсиады. Хорошо, что власть решила не просто сохранить этот импульс, но и находит новые способы наращивания такой работы», – прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.