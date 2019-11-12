Только 11% сбрасываемых в водоемы России вод оказались очищенными

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что в России только 11% сточных вод, сбрасываемых в водоемы России, очищаются до положенных законом нормативов.

«Ежегодно в водные объекты России сбрасывается 52 кубических километра сточных вод, из которых около 11% очищены до установленных нормативов», – сообщил Куренной, передает РИА «Новости».

По его мнению, в регионах принимается недостаточное количество мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а органы местного самоуправления не исполняют свои полномочия должным образом.

Куренной также отметил проблемы с информированием об ухудшении качества питьевой воды населения Забайкальского, Краснодарского, Красноярского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой областей и Севастополя.

«В ходе проверок прокуроры выявили 185 тысяч нарушений законов, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 3,7 тысячи лиц, по материалам прокуроров возбуждено 41 уголовное дело», – сообщил он.

В августе 2019 года Дмитрий Медведев раскритиковал регионы Приволжского федерального округа за неравномерное расходование средств по проекту оздоровления Волги.

Также сообщалось, что на Волге исчезли несколько видов рыб из-за сброса сточных вод, питающих сине-зеленые водоросли.