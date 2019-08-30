Медведев раскритиковал регионы Поволжья за неправильный расход средств на Волгу

Премьер Дмитрий Медведев раскритиковал регионы Приволжского федерального округа за неравномерное расходование средств по проекту оздоровления Волги.

«Хочу обратить внимание, коллеги, что у нас финансирование в текущем году идет неравномерно. В Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется. Я не знаю конкретных причин, вы можете мне потом об этом сказать. Но вообще это все неправильно. Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет», – заявил премьер, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Волге исчезли несколько видов рыб из-за сброса сточных вод, питающих сине-зеленые водоросли.