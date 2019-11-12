Юрист предположил, каким будет приговор доценту СПбГУ Соколову

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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
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Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
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Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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    В Боливии победила «цветная революция»

    Как менялась дорога из Петербурга в Москву

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    Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»

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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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                 12 ноября 2019, 12:58
              Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Для смягчения обстоятельств преступления защите нужны доказательства, а если их не окажется, Олегу Соколову грозит около 15 лет лишения свободы, заявил газете ВЗГЛЯД российский юрист Олег Сухов.

              11 ноября дело об убийстве девушки историком Олегом Соколовым рассмотрел петербуржский Октябрьский районный суд. Во время заседания обвиняемый заявил, что оборонялся, так как погибшая напала на него с ножом. Суд постановил заключить Соколова под стражу в срок на два месяца.

              «Если на обвиняемого жертва действительно накинулась с ножом, то нужно учитывать тот факт, что он оборонялся. Это, безусловно, смягчающие обстоятельства, но просто так заявить о нападении с оружием мало. Нужны доказательства: нож, отпечатки пальцев или иные обстоятельства», – говорит Сухов.

              При этом юрист сомневается, что данный факт будет принят во внимание следствием и судом в связи с отсутствием доказательств. Также Сухов подчеркнул, что главная задача адвоката – сделать все возможное, чтобы смягчить наказание своему подзащитному любым способом, в том числе варианта с состоянием аффекта.

              «Тем не менее, учитывая факты из СМИ о том, что между убийством и избавлением от останков прошло несколько дней, странно полагать, что подзащитный был невменяем. Что касается наказания: произошло убийство молодой девушки, отсутствуют основания для совершения преступления, учитывая личность обвиняемого он должен получить порядка 15 лет лишения свободы», – добавил Сухов.

              Ранее мать обвиняемого Людмила Соколова рассказала, что убитая пыталась запретить историку общаться с собственными детьми, что служило регулярной причиной конфликтов. В день ареста Соколова стало известно, что руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где он преподавал историю, решило его уволить.


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