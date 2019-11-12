Юрист предположил, каким будет приговор доценту СПбГУ Соколову

Для смягчения обстоятельств преступления защите нужны доказательства, а если их не окажется, Олегу Соколову грозит около 15 лет лишения свободы, заявил газете ВЗГЛЯД российский юрист Олег Сухов.

11 ноября дело об убийстве девушки историком Олегом Соколовым рассмотрел петербуржский Октябрьский районный суд. Во время заседания обвиняемый заявил, что оборонялся, так как погибшая напала на него с ножом. Суд постановил заключить Соколова под стражу в срок на два месяца.

«Если на обвиняемого жертва действительно накинулась с ножом, то нужно учитывать тот факт, что он оборонялся. Это, безусловно, смягчающие обстоятельства, но просто так заявить о нападении с оружием мало. Нужны доказательства: нож, отпечатки пальцев или иные обстоятельства», – говорит Сухов.

При этом юрист сомневается, что данный факт будет принят во внимание следствием и судом в связи с отсутствием доказательств. Также Сухов подчеркнул, что главная задача адвоката – сделать все возможное, чтобы смягчить наказание своему подзащитному любым способом, в том числе варианта с состоянием аффекта.

«Тем не менее, учитывая факты из СМИ о том, что между убийством и избавлением от останков прошло несколько дней, странно полагать, что подзащитный был невменяем. Что касается наказания: произошло убийство молодой девушки, отсутствуют основания для совершения преступления, учитывая личность обвиняемого он должен получить порядка 15 лет лишения свободы», – добавил Сухов.

Ранее мать обвиняемого Людмила Соколова рассказала, что убитая пыталась запретить историку общаться с собственными детьми, что служило регулярной причиной конфликтов. В день ареста Соколова стало известно, что руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где он преподавал историю, решило его уволить.