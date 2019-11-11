Нафтогаз попросил Газпром «показать свою Суджу»

НАК «Нафтогаз Украины» призвала Газпром допустить украинских экспертов на газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области России на границе с Украиной.

«Не бойтесь нас, коллеги из Газпрома. Мы – это надежное выполнение ваших обязательств перед вашими европейскими клиентами», – говорится в Facebook Нафтогаза.

Запись сопровождается хэштегом #ПокажиСвоюСуджу.

Перед этим председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания уже выполнила проверку всех пограничных газоизмерительных станций, «кроме Суджи, расположенной на границе между Сумской и Курской областями».

«Сначала Газпром предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты. Очень подозрительно выглядит неготовность Газпрома допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке пограничной станции. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу», – заявил Коболев в своем Facebook.

Он добавил, что по взаимным обязательствам и Россия, и Украина должны ежегодно допускать представителей другой стороны для проверки работы газоизмерительных станций.

Отметим, что 8 ноября состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа через Украину в ЕС. На нем обсуждалось бронирование транспортных мощностей на Украине с 1 января 2020 года.

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