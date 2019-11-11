В Совбезе России обеспокоились биологическими лабораториями Пентагона в странах СНГ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об особой озабоченности деятельностью Пентагона по формированию в странах СНГ лабораторий, где могут создавать биологическое оружие.

«Особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, в которых проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие», – отметил Патрушев в статье «Безопасность России в современном мире» в «Российской газете».

Он уточнил, что в связи с этим «возрастает потребность в тесной координации с партнерами, в том числе путем заключения двусторонних соглашений по обеспечению биобезопасности».

Ранее была дана оценка экспериментам Пентагона 1950–1975 годов, в которых клещи использовались как биологическое оружие.