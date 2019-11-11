Власти Москвы назвали фейком сообщение о присоединении Калуги

В СМИ распространяется фейковая новость о планах по расширению границ столицы и присоединения территории города Калуги к Москве, сообщили в градостроительном комплексе столицы России.

«На данный момент у правительства Москвы нет никаких планов по расширению границ города. Просим СМИ уточнять информацию перед публикацией», – говорится в сообщении на сайте комплекса.

Там добавили, что первоисточником материала является развлекательный сатирическое издание, которое ссылается на несуществующего спикера Виктора Пожарского в несуществующем Департаменте градостроения Москвы.

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