Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ

Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.

В комментарии телеканалу РЕН ТВ он рассказал, что доцент проживает в этой квартире уже примерно 30 лет, но большую часть времени находился за границей.

«Ночью в 4 часа он выносил какие-то части тела, как я понял. Голова осталась в квартире, в дальней комнате. Не успел вынести», – добавил сосед.

Он отметил, что с Соколовым близко не общался, но они всегда здоровались как соседи.

Также сосед рассказал, что первая супруга доцента СПбГУ умерла от онкологии примерно 15 лет назад. От этого брака у него осталась дочь. После Соколов взял в жены другую женщину, от которой у него две дочери.

Напомним, доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной и сознался в убийстве 24-летней Анастасию Ещенко, с которой, как сообщают СМИ, он состоял в отношениях. Тело девушки два дня лежало в его квартире, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.

В воскресенье Соколов был допрошен следователями. Доцент признает вину в совершении преступления.

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