США отказались «вечно» оказывать Киеву военную помощь

Соединенные Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, американская сторона надеется на достижение договоренностей между Москвой и Киевом.

«Я не буду строить предположений, что будет дальше», – сказал О'Брайен в эфире телеканала CBS, отвечая на вопрос о том, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Киеву.

«Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Никто не может навсегда принудить США делать то, что мы делаем сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».

Советник американского лидера подчеркнул, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который отправил Украине помощь оружием, чтобы «сопротивляться русским».

Напомним, 12 сентября помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Вашингтон решил оказать Украине военную помощь на 140 млн долларов. В воскресенье сообщалось, что сотрудники Госдепа разморозили финансовую помощь Украине еще до того, как поступило соответствующее распоряжение Дональда Трампа.

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