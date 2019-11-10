В ДТП под Курском погиб человек, восемь пострадавших

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Железногорском районе Курской области погиб один человек, еще восемь пострадали, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В поселке Линец столкнулись микроавтобус Peugeot и автомобиль SsangYong», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам представителя экстренных служб, в результате пострадали девять человек, один из раненых скончался.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее на этой неделе в результате ДТП в Красноярском крае с участием микроавтобуса два человека погибли. Около 10 человек пострадали.