Задержанного в США Билалова отпустили под залог

Задержанного в США экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог.

Решение о дальнейшей судьбе бизнесмена будет принимать суд, сообщили в миграционной службе, передает РИА «Новости».

Ранее в США заявили, что Билалов задержан за нарушение визового режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва контактирует с США по делу Билалова.