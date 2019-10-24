Кремль запросил у США информацию по истории с Билаловым

Москва контактирует с США по делу бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там есть определенные контакты с тем, чтобы получить информацию [по делу Билалова] – это все-таки гражданин Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил также, что «какие-либо другие аспекты этой истории, этого сюжета не находятся в компетенции администрации президента и Кремля».

Ранее в США заявили, что Билалов задержан за нарушение визового режима.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о задержании в Соединенных Штатах человека, которого в России обвиняют в крупных хищениях и злоупотреблениях.

Напомним, в среду представитель американской иммиграционой службы Тэмми Спайсер сообщила, что Билалова выдворят из США за нарушение миграционного режима.

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