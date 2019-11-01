Дело против напавшего на российское посольство экс-депутата Рады передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года, передано в Мосгорсуд, сообщила Генпрокуратуры России.

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК («Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Рудьковского. В 2017 году СК заочно обвинил совершивших нападения на российское посольство в 2014 и 2016 годах.