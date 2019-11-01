Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства РПЦ и западных приходов

Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов и РПЦ.

Грамота была подписана тронном зале патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, сообщается на сайте РПЦ.

«Грамота была подписана в двух экземплярах. Один экземпляр будет вручен 3 ноября за богослужением в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве главе архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской Патриархии», – говорится в тексте пресс-релиза.

На церемонии присутствовали председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, управляющий делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Дионисий, руководитель управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва.

В начале октября РПЦ приняла под юрисдикцию архиепископию в Западной Европе (Западный экзархат).

После этого более 60 приходов Западного экзархата подтвердили желание перейти в РПЦ.