Политолог оценила решение суда оставить ФБК в списке иноагентов

«Это было понятно, как дважды два. Как бы Алешенька не сопротивлялся, есть платеж, и он шел от иностранного лица. Все, спорить не с чем, это простая азбука», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Так она прокомментировала решение московского суда признать законным внесение Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов.

«Факты о том, что в ФБК поступали платежи от иностранных жертвователей были подтверждены и опубликованы», – напомнила политконсультант Алена Август. Она также отметила, что в современном мире все меняется с большой скоростью, что затрагивает и финансовую сферу.

«Сейчас можно в биткоинах перечислить буквально миллионы рублей, и службам правопорядка не очень понятно, как это фиксировать и расследовать. Вопрос сегодняшнего дня именно в этом и заключается: как отслеживать эти платежи?», – считает эксперт. – Да, цифровой мир – это очень хорошо, но в нем и правонарушения на порядок замысловатее».

Ранее стало известно, что замоскворецкий суд Москвы признал законным решение внести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов.

В свою очередь представитель Минюста заявил РАПСИ, что для включения в реестр иноагентов ведомство не обязано доказывать факт использования денежных средств, а только их получения. По мнению представителя ведомства, Минюст выполнил все действия, чтобы доказать статус иноагента фонда в суде.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.