Гармония кота-массажиста и овцы восхитила соцсети

Интернет-пользователи восхитились видео с котом, который делает расслабляющий массаж жующей в этот момент овце.

Герой ролика, опубликованного в Twitter, возможно, решил, что овца – это просто большое одеяло, и захотел подготовить себе место для сна.

Keep YOUR sheep's fleece in tip-top condition with Cat™. pic.twitter.com/LLv6J3ZcKp — Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) October 31, 2019

Ранее пользователей социальных сетей восхитило видео с котом, который необычным образом расположился на перилах на улице турецкого Стамбула.