Прохлаждающийся в Стамбуле кот покорил Сеть

Пользователей социальных сетей восхитило видео с котом, который необычным образом расположился на перилах на улице турецкого Стамбула.

Ролик опубликован в Instagram.

Лапы и живот кота висят в воздухе, но не похоже, что животному это доставляет дискомфорт.

В Стамбуле ранее сняли другое видео с котом, которое привлекло внимание соцсетей. Тогда автор ролика показал, как ошеломленный кот отступает при нападении крысы.