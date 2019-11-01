Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 6 копеек – до 64,07 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 71,52 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,05% – до 59,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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