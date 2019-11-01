На российском сегменте МКС откажутся от американской системы связи

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Бум ипотечного кредитования подходит к концу

Для сокращения выдачи подешевевшей ипотеки есть причиныФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечный бум, который наблюдался в последние два года, сходит на нет. Парадоксально, что это случилось на фоне самого сильного снижения ставок по кредиту за последние шесть лет. Эксперты считают, что это не временное явление, а тренд – больше рынок ипотеки расти не будет. Почему россияне решили поставить на паузу покупку жилья в самое удачное для этого время?  Подробности...
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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это – не достижения прошлого. Подробности...
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Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре

В сентябре у подозреваемого была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголемФото: кадр из видео
Беспрецедентные события в Нарьян-Маре будут обсуждать еще долго. Убийство ребенка на территории детского сада, совершенное алкоголиком «по книжке», не может оставить равнодушным. Уняв гнев и утерев слезы, мы должны прийти к каким-то выводам, чтобы подобное больше не повторялось. Но эти выводы гораздо проще, чем может показаться сейчас.  Подробности...
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Латвийскому правозащитнику грозит тюрьма за защиту русских

Русские правозащитники не хотят защищать своего латвийского коллегу Александра ГапоненкоФото: Grigorijlv/YouTube
«Решили отомстить за то, что я не соглашался с их определением русских как вшей». Такими словами правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко оценивает процесс, который возбудило против него латвийское государство. В прошлом году он уже провел за решеткой четыре месяца, теперь его хотят отправить туда снова. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Либерализм вступил в новую стадию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Любого противника либерализма сегодня «свободная пресса» может обвинить в самых страшных грехах и начать преследовать за «аморалку». Вплоть до требования уволить с работы, выселить из района и даже лишить избирательных прав. Подробности...

Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
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Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...
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              На российском сегменте МКС откажутся от американской системы связи

              1 ноября 2019, 08:31

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российский сегмент МКС, зависящий от американских средств связи, со следующего года получит отечественный широкополосный канал связи с Землей, заявил первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор Роскосмоса по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.

              «Все необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания. Сейчас в соответствии с программой идет отработка функционирования ретрансляционного канала. Надеемся, в следующем году начнется штатное применение канала», – передает РИА «Новости» слова Химочко.

              По его словам, на сегодняшний день российский сегмент МКС обеспечен широкополосным каналом связи с Землей через американскую систему спутников-ретрансляторов TDRSS на платной основе.

              Российский канал будет обеспечивать скорость 105 Мегабит в секунду.

               «Это хорошая скорость и, в первую очередь, канал будет использоваться для передачи служебной, целевой и научной информации. Будут ли смотреть космонавты фильмы и какие, об этом лучше спросить в Центре управления полетом», – сказал Химочко.

              Круглосуточную связь с Землей обеспечит российская система спутников-ретрансляторов «Луч».

              Сейчас российские космонавты на МКС могут связаться с Землей в круглосуточном режиме, но российскими средствами связи могут пользоваться только во время полета над территорией Российской Федерации. В остальное время используются американские каналы.

              Напомним, в августе Роскосмос запланировал в 2021 году провести эксперимент по созданию линии лазерной связи между Землей и российским сегментом МКС.

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