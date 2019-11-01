На российском сегменте МКС откажутся от американской системы связи

Российский сегмент МКС, зависящий от американских средств связи, со следующего года получит отечественный широкополосный канал связи с Землей, заявил первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор Роскосмоса по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.

«Все необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания. Сейчас в соответствии с программой идет отработка функционирования ретрансляционного канала. Надеемся, в следующем году начнется штатное применение канала», – передает РИА «Новости» слова Химочко.

По его словам, на сегодняшний день российский сегмент МКС обеспечен широкополосным каналом связи с Землей через американскую систему спутников-ретрансляторов TDRSS на платной основе.

Российский канал будет обеспечивать скорость 105 Мегабит в секунду.

«Это хорошая скорость и, в первую очередь, канал будет использоваться для передачи служебной, целевой и научной информации. Будут ли смотреть космонавты фильмы и какие, об этом лучше спросить в Центре управления полетом», – сказал Химочко.

Круглосуточную связь с Землей обеспечит российская система спутников-ретрансляторов «Луч».

Сейчас российские космонавты на МКС могут связаться с Землей в круглосуточном режиме, но российскими средствами связи могут пользоваться только во время полета над территорией Российской Федерации. В остальное время используются американские каналы.

Напомним, в августе Роскосмос запланировал в 2021 году провести эксперимент по созданию линии лазерной связи между Землей и российским сегментом МКС.

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