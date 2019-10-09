Трамп пообещал снизить стоимость автомобилей в США на 3,5 тыс. долларов

Федеральное правительство США намерено принять меры, которые позволят снизить стоимость автомобилей на 3,5 тыс. долларов и при этом сделать их безопаснее, заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, продаваемые в США «автомобили стоят дорого, слишком дорого», передает ТАСС.

«Мы намерены опустить цены на автомобили на 3,5 тыс. долларов и в то же время сделать автомобиль намного более доступными и безопасными», – подчеркнул американский лидер.

«Мы уберем часть старых машин с дорог в связи с тем, что у людей есть стимулы покупать новые автомобили, которые создают меньше проблем с экологической точки зрения», – добавил Трамп.

Глава Белого дома также раскритиковал автопроизводителей Калифорнии, которые «производят свои машины очень легкими, как папье-маше». «ДТП в этих автомобилях крайне опасны», – подчеркнул Трамп.

Глава американской администрации пообещал, что федеральные власти в ближайшее время объявят о новых стандартах в автомобильной отрасли.

Напомним, в начале августа Трамп пригрозил ввести таможенные пошлины на европейские автомобили, если входящие в ЕС страны «не будут справедливы» к американским товарам.

Ранее стало известно о готовности ЕС обнулить пошлины на американские автомобили. Однако простой отмены Евросоюзом ввозных пошлин на продукцию американского автопрома Трампу оказалось недостаточно.

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