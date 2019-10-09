Путин призвал новых глав регионов чутко относиться к людям

Президент России Владимир Путин призвал вновь избранных губернаторов чутко относиться к людям. По его словам, без этого отношения не удастся добиться успеха.

«Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», – передает слова Путина ТАСС.

На встрече с губернаторами он также заметил, что им необходимо работать столь же «напряженно» на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании, передает РИА «Новости».

«Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании, ведь чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам территориях, нужно работать напряженно», – сказал глава государства.

Он поприветствовал губернаторов, заметив, что с некоторыми уже работал, а кто-то из них впервые на таком высоком посту.

Ранее сообщалось, что Путин 9 октября встретится с 19 новыми губернаторами.