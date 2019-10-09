Протоиерей Смирнов назвал эпидемию рака наказанием за аборты

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что эпидемию рака в России стоит расценивать как наказание, так как мы «живем за счет убийств детей».

«Небо содрогается от убийств детей в абортах и экстракорпорального оплодотворения, от злодеяний нашего народа. И это следствие. Если мы люди, то мы должны это все расценивать как урок. Ведь ничего не действует! Как аборты делали, так и делают. Государство никакой антиабортной реальной политики не предпринимает», – сказал Смирнов в интервью «Царьграду», подчеркнув, что больше абортов только в Китае, поэтому там «то наводнение, то другие катаклизмы».

Он отметил, что «ни один аборт, ни одно ЭКО не обходятся без последствий» и уточнил: «Только 35% удачных попыток ЭКО. А остальные? А остальные эмбрионы погибают. И 51% от ЭКО дети неполноценные. Они с недугами очень серьезными. Вплоть до психических заболеваний».

Смирнов на примере прихода также заявил об «эпидемии рака среди женщин». «Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живем за счет убийств своих собственных детей», – заключил он.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что может решить демографическую проблему в России за 10 лет, если получит соответствующие полномочия.