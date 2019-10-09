Сборная России по регби проиграла Шотландии на Кубке мира со счетом 0:61

Сборная России по регби проиграла команде Шотландии со счетом 0:61 в матче группового этапа Кубка мира в Японии.

Шотландцы набрали 21 очко до перерыва и еще 40 – во втором тайме.

Эта игра стала для сборной России заключительной на Кубке мира, сообщает РБК.

Российская команда покидает турнир, проиграв четыре матча. В первом туре сборная России проиграла Японии (10:30). Во втором туре уступила Самоа (9:34), в третьем – Ирландии (0:35).

Россияне установили новый антирекорд Кубков мира, сообщается в Twitter-аккаунте статистической компании Gracenote.

Rugby- For the first time in RWC history a team (Scotland) blanked the opposition in successive RWC matches. Also, for the first time in RWC history a team (Russia), failed to score a single point in successive RWC matches. #RWC2019 #SCOvRUS — Gracenote Live (@GracenoteLive) 9 октября 2019 г.

Плей-офф стартует 19 октября, финал чемпионата пройдет 2 ноября. Действующим победителем Кубка являются сборная Новой Зеландии.

"We want to be a regular here, we don't want to be an occasional visitor."



Russian captain Vasily Artemyev hopes Russia will be back for more after closing out their #RWC2019 journey.#SCOvRUS #RWCShizuoka pic.twitter.com/oRrxX3toKZ — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 9 октября 2019 г.

Ранее сборная России по регби отменила матч в Тбилиси в целях безопасности.