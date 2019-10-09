Дамаск осудил планы Турции по военной операции на севере Сирии

В Дамаске резко осудили агрессивные намерения Анкары и наращивание военной силы на сирийско-турецкой границе, об этом сказано в заявлении МИДа Сирии.

«Сирия жестко осуждает безрассудные заявления и агрессивные намерения турецкого режима, а также сосредоточение армии на границе с Сирией, являющееся позорным нарушением международного права и резолюций СБ ООН, подчеркивающих уважение суверенитета Сирии и ее территориальной целостности», – цитирует документ РИА «Новости».

В заявлении сказано, что экспансионистские аппетиты, которые демонстрирует Анкара, нельзя оправдать никакими доводами.

«Утверждения турецкого режима о безопасности границ опровергаются тем, что он игнорирует Аданское соглашение, которое могло бы обеспечить (безопасность на границе, – прим. ВЗГЛЯД) в случае, если бы оно выполнялось и уважалось правительством (президента Турции Тайипа) Эрдогана», – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии.

Во вторник в США объявили, что вывели войска из района предполагаемого наступления Турции в Сирии. Россия выступила против военной операции Турции.

В среду утром военные подразделения армии Турции пересекли границу с Сирией.

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