В Кремле не увидели политики в делах по незаконным митингам в Москве

В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных приговорах против участников несанкционированных акций в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о судебных вердиктах, мы их, как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Несогласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тыс. человек.

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.