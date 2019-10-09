В сенате США занизили показатели популярности RT

Специальный комитет по разведке сената США в опубликованном докладе о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года привел неполные данные о популярности телеканала RT.

Доклад комитета содержит 85 страниц. В нем сказано, что «YouTube продолжает быть любимым средством пропаганды для российской государственной новостной организации RT», передает РИА «Новости».

По данным автора доклада, в феврале 2019 года у канала на видеосервисе было почти 3,3 млн подписчиков по всему миру.

Отмечается, что в 2013 году RT стал первым новостным каналом, набравшим 1 млрд совокупных просмотров. Через четыре год число просмотров выросло до 5 млрд.

Однако по подсчетам Google на начало октября этого года число подписчиков канала RT составляет почти 15 млн.

Ранее в США опубликовали вторую часть рассекреченного доклада о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Авторы документа обвинили «Агентство интернет-исследований» в попытке повлиять на голосование с помощью соцсетей.