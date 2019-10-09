В ЕС призвали к партнерству с Россией по «Северному измерению»

Укрепление сотрудничества с Россией в рамках «Северного измерения» может расширить взаимодействие с Москвой «в текущем политическом контексте», считает Еврокомиссия (ЕК).

«Северное измерение» подразумевает совместную политику Евросоюза, России, Норвегии и Исландии, направленную на развитие сотрудничества, передает RT.

В решении Еврокомиссии по выделению финансирования на эту программу в 2019-2020 годах сказано, что активизация сотрудничества в рамках проекта открывает возможности для укрепления контактов на уровне рядовых граждан и для взаимодействия в ключевых областях, таких как климат, окружающая среда и здравоохранение.

ЕК призвала начать диалог с Россией, а также Белоруссией по важнейшим направлениям в экологической сфере: применение законодательства в отношении выбросов сажистого углерода, разработка возобновляемых источников энергии, а также другие аспекты повышения информированности об изменении климата.

Отмечается, что ЕС готов выделить на гранты, направленные на взаимодействие с Россией, свыше 4 млн евро в 2019-2020 годах.

Ранее в США дали Еврокомиссии советы по выстраиванию отношений с Россией.

Также избранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой «с позиции силы», так как «Кремль не прощает слабости».