Сенатор: Собраны материалы о сознательной подготовке из-за рубежа массовых беспорядков в центре Москвы

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил о том, что минувшая избирательная кампания в Москве подверглась вмешательству зарубежных политических сил. Комиссия передаст собранные материалы о вмешательстве в СК – для правовой оценки.

«Важно, что, хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом», – сказал во вторник председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. По его словам, у комиссии собраны материалы о сознательной подготовке из-за рубежа массовых беспорядков в центре Москвы.

«У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве. Эти опасные для общественной безопасности, жизни и здоровья москвичей, гостей столицы акции удивительно вписываются в планы американской Rand Corporation, которая выполняет в США специфические функции частной разведывательной структуры и действует в интересах правительства США», – сказал Климов. Напомним, Rand Corporation выполняет заказы правительства США и частично финансируется из госбюджета. Корпорация специализируется на разработке искусственного интеллекта и ранее сыграла роль в формировании облика современного интернета.

Климов сообщил, что комиссия подготовит запрос в Следственный комитет для возможного расследования фактов зарубежного вмешательства в российские выборы. Также он заявил о попытках нарушения избирательного законодательства в «День тишины» накануне выборов и в сам день голосования 8 сентября. Например, телеканал Euronews регулярно повторял монолог блогера Алексея Навального, который прямо с московского избирательного участка призывал голосовать против «Единой России».

Сенатор Людмила Бокова на заседании добавила, что средства тех, кто пытается вмешиваться в выборы, понятны – это распространение методичек и пропаганда в интернет-пространстве. «Идет финансирование. Мы понимаем, какие это объемы финансов», – сказала Бокова.

Сенатор пояснила, что на территории России созданы штабы, которые начинают активно работать только во время избирательных кампаний в России, они-то и «запускают весь механизм в целом». В своем запросе в СК «мы постараемся отразить все факты вмешательства», пообещала сенатор. «Им необходимо придать квалифицирующие признаки, исходя из российского законодательства», – подчеркнула Бокова.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник комиссия Совфеда представила итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в России в этом году. До этого представитель МИД Мария Захарова заявляла, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешивались во внутренние дела России во время несогласованных митингов в Москве.