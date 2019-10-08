Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия»

Фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, который ранее согласился на сделку со следствием, но отказался от показаний, отменен приговор. Решение принято Мосгорсудом, дело направлено на новое рассмотрение.

«Приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение», – передает РИА «Новости» решение судьи Наталии Симагиной.

Ребровский до нового процесса выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Отменить приговор Ребровскому попросила ранее прокуратура в связи с тем, что он нарушил условия досудебного соглашения, не подтвердив свои показания, сделанные в ходе рассмотрения основного дела.

До этого он признал вину и заключил сделку со следствием, но в суде отказался от показаний. Он был приговорен к 2,5 годам заключения за создание экстремистского сообщества.

Всего по делу «Нового величия» проходили 10 человек. Оно было возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, они хотели захватить власть в России путем госпереворота. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».