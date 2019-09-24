Прокуратура попросила суд отменить приговор участнику «Нового величия»

Московский городской суд рассмотрит жалобу и апелляционное представление на приговор участнику экстремистской молодежной организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, сообщил его адвокат Иван Сустин.

Сустин сообщил, что 8 октября «в Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ребровскому», передает ТАСС.

Также «стало известно, что прокурор внес представление и просит отменить приговор нашему подзащитному в связи с тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела».

Ранее осужденный признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался в суде от своих показаний. Его приговорили к 2,5 годам заключения за создание экстремистского сообщества.

Напомним, по делу «Нового величия» проходили 10 человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Анна Павликова, 19-летняя Мария Дубовик, Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский.

Уголовное дело против «Нового величия» было возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»), всех фигурантов поместили под стражу и под домашний арест в марте 2018 года. Сообщалось, что им грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путем государственного переворота. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».