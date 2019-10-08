СПЧ потребовал освободить российскую журналистку в Иране

Глава СПЧ при президенте России Михаил Федотов обратился к послу Ирана в Москве с требованием освободить задержанную журналистку Юлию Юзик.

«Михаил Федотов сегодня обратился к чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи в связи с серьезной обеспокоенностью судьбой российской журналистки Юлии Юзик, находящейся в Исламской Республике Иран по частному приглашению», – говорится в сообщении на сайте СПЧ.

СПЧ предложил несколько «мер неотложного характера», среди которых – немедленное освобождение Юзик из-под стражи на время разбирательства, обеспечение возможности связи с родными и близкими в России и объяснение причин задержания.

Напомним, 29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована. Сообщалось, что ее якобы обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД.

СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Тегеран пообещал отпустить российскую журналистку. Эти сведения подтвердил и иранский посол в Москве. Однако позже МИД Ирана не подтвердил сообщения о скором освобождении Юзик.