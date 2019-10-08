Космодром «Морской старт» подготовили к перебазированию в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к перебазированию из США в Россию, сняв все иностранное оборудование, сообщили источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, с платформы демонтировали оборудование американского и украинского производства, подготовив ее к перебазированию на Дальний Восток, передает РИА «Новости».

По словам источника в правительстве, речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании для ракеты «Зенит» от «Южмаша», которое теперь складировано в порту Лонг-Бич.

Источники утверждают, что судно готово к переходу в Россию, однако требуется разрешение на перебазирование от Государственного департамента США.

Ранее сообщалось о предложении перебазировать «Морской старт» в Советскую Гавань.

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