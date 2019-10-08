В небе над Голливудом появилось поздравление Путина с днем рождения

Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Сети фотографии и видео появившегося в небе над Голливудом хэштега VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.

По словам очевидцев, небольшой самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

Снимки с надписью, сделанные с разных ракурсов, опубликовали в соцсетях сразу несколько пользователей. При этом один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, что послание сделано небольшим самолетом, кружащим в небе.

Напомним, 7 октября российский лидер отпраздновал свой день рождения. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин провел этот день с родными и близкими, а перед этим побывал в сибирской тайге.

В день рождения президента России американское издание рассказало о том, чем Путин заслужил уважение мировых лидеров.