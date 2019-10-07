Американское издание рассказало о ключевой роли Путина в восстановлении России

Американское издание Fort Russ News полагает, что российский лидер Владимир Путин сыграл ключевую роль в восстановлении России после развала СССР, чем заслужил уважение мировых лидеров.

Перевод материала представлен «ИноСМИ».

Обвинения в адрес Путина исходят от мировых политиков «третьей руки», для которых важнее соседство с российским президентом в заголовках, пишет автор публикации Артур Эванс.

«Серьезные же лидеры государств относятся к нему совершенно иначе, и уважение здесь, пожалуй, будет наиболее уместным определением. В чем причина такого подхода? Очевидно дело не только в факторе России как огромного евразийского монстра – президент-революционер Борис Ельцин такого отношения к себе не сыскал», – отмечает Эванс.

Путин обладает гибким проектным мышлением, он может строить долгосрочные планы и верно определять наиболее важные направления приложения усилий, говорится в публикации.

«Упорное противостояние западным санкциям и новый восточный вектор России привели к тому, что все больше голосов по обе стороны Атлантики сегодня заявляют: «О'кей, если это нельзя подчинить – давайте с этим договариваться». Такое понимание приводит Путина к постепенному налаживанию диалога с США и более чем близким контактам с Китаем», – подчеркивает автор.

Россия смогла не только восстановить свое военное могущество, но и «поделиться» им с Сирией, Венесуэлой, Турцией, Алжиром, а в скором времени о сотрудничестве с ней может задуматься и Саудовская Аравия после инцидента на НПЗ, добавляет автор.

«Значительная часть тех вооружений, которые Россия сегодня производит и продает – вооружений, которые бросают серьезный вызов американским и европейским аналогам (включая беспилотные системы, гиперзвуковые ракеты, комплексы морского базирования), были спроектированы и доведены до ума, как признался сам Путин, по его указанию в качестве ответа на выход США из договора по ПРО в далеком 2001 году», – говорится в тексте.

Эванс отмечает, что военное могущество свидетельствует о создании в стране современного образования, научных школ и производственных цепочек.

«За такой деятельностью стоит реальная экономика, которая, конечно, не идеальна, но и не существует в отрыве от глобального рынка. По оценкам мирового лидера в сфере аудита Ernst&Young, в 2018 году Россия заняла девятое место в топ-20 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций», – отмечает Эванс.

Напомним, президент России Владимир Путин 7 октября празднует свой день рождения, о том, как глава государства отмечает этот праздник, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.