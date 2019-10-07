Штайнмайер назвал неизбежным подключение России к урегулированию конфликтов в Грузии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся в Тбилиси с официальным визитом, заявил о неизбежности подключения России к урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ваше правительство старается дипломатическим путем урегулировать эти большие вызовы, делает для этого очень многое. Неизбежно активное подключение России», – сказал он во время встречи с Патриархом Ильей Вторым.

Президент Германии напомнил, что в бытность главой МИД еще до войны 2008 года искал пути решения этих конфликтов, но тогда это не получилось.

Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер позитивно отозвался о недавней встрече в Нью-Йорке глав внешнеполитических ведомств России и Грузии. Во вторник президент Германии посетит границу Грузии и Южной Осетии.

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