Появились подробности о пропаже актрисы Натальи Бочкаревой

Приятель актрисы Натальи Бочкаревой Андрей Ковалев рассказал, почему артистка перестала выходить на связь и появляться на улицах.

«Она не хочет общаться. Адвокаты запретили общаться», – рассказал Ковалев, передает 360.

Он добавил, что Бочкарева живет все в той же квартире, но не выходит из дома. На данный момент она чувствует себя плохо, но много времени уделяет детям. Бочкарева не планирует уезжать из Москвы, так как находится под подпиской о невыезде.

Ранее СМИ сообщили, что Бочкарева после скандала с наркотиками перестала выходить на связь и появляться на улице.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье, после которого актриса якобы отказалась пройти медосвидетельствование. Сама Бочкарева назвала эту информацию ложью и враньем, потребовав наказать виновных в желании «раздуть скандал».

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Кроме того, было опубликовано видео инцидента.